Pelatih Malaysia Blak-blakan, Sebut Harimau Malaya Tak Layak ke Final

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe secara terbuka mengakui bahwa timnya tidak layak melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

Pengakuan jujur itu disampaikan menyusul hasil dramatis di Grup A meski Harimau Malaya baru saja memetik kemenangan telak 6-0 atas Singapura pada laga pamungkas di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/10) malam.

Kemenangan besar yang diraih Malaysia melalui hattrick Bergson (menit ke-8, 61’, dan 90+2’) ditambah gol dari Stuart Wilkin pada menit ke-26, Paulo Josue menit ke-76, dan Bashah menit ke-85 itu akhirnya harus terasa hambar.

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Harapan Malaysia untuk merebut tiket final pupus setelah di tempat berbeda Timnas Indonesia mengamuk dan melibas Bangladesh dengan skor fantastis 9-2.

Hasil tersebut membuat Indonesia berhak mengamankan posisi juara Grup A berkat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia, meskipun kedua tim sama-sama mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Mengetahui nasib timnya yang kandas di detik-detik akhir setelah pertandingan Indonesia usai, Tan Cheng Hoe tetap menunjukkan sikap sportif dan mengapresiasi kerja keras para pemainnya sepanjang turnamen.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kami memenangkan pertandingan hari ini, sungguh karena perasaan yang baik, atmosfer yang baik, bahwa kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini," ujar Cheng Hoe.

Ia memahami betul kekecewaan yang menggelayuti benak para anak asuhnya setelah mengetahui hasil akhir laga Indonesia.