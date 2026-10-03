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Menu Latihan PSS Sleman Selama Jeda Internasional, Genjot Fisik hingga Gim Internal

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 20:15 WIB
Menu Latihan PSS Sleman Selama Jeda Internasional, Genjot Fisik hingga Gim Internal - JPNN.com Jogja
Latihan PSS Sleman. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Memanfaatkan libur kompetisi BRI Super League 2026/2027 akibat jeda internasional FIFA Matchday, PSS Sleman langsung bergerak cepat. Tim berjuluk Laskar Sembada itu merancang program latihan intensif guna memperkuat fondasi tim, baik dari segi kebugaran fisik maupun ritme permainan, sebelum kembali turun ke gelanggang kompetisi.

Di bawah komando pelatih kepala Pieter Huistra bersama jajaran tim pelatih, dua pekan pertama masa jeda internasional difokuskan penuh pada aspek penguatan dan kebugaran fisik para pemain.

Seusai memimpin sesi latihan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (2/10/2026), Pieter mengungkapkan bahwa program ini krusial untuk memastikan skuadnya memiliki ketahanan fisik yang optimal guna menghadapi musim yang ketat.

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"Kami menjalani dua pekan pertama dalam periode internasional. Selama itu, kami bekerja keras, terutama dari sisi fisik. Penting bagi pemain untuk berada dalam kondisi fisik yang benar-benar siap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya," ujar Pieter Huistra.

Meskipun menuai porsi latihan dengan intensitas tinggi yang membuat para pemain sempat merasakan kelelahan, respons skuad Laskar Sembada dinilai sangat positif demi membangun kesiapan mental dan fisik yang prima.

Memasuki pekan ketiga atau pekan penutup jeda internasional, fokus latihan PSS Sleman mulai bergeser.

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Tim pelatih mulai mengarahkan persiapan taktik spesifik untuk menghadapi calon lawan berikutnya, sekaligus membenahi berbagai detail permainan yang masih perlu evaluasi.

Pieter menilai timnya masih memiliki ruang besar untuk berkembang di segala lini. Oleh karena itu, perbaikan dilakukan secara menyeluruh di setiap momen pertandingan.

Tim pelatih telah merancang menu latihan PSS Sleman selama masa jeda internasional.
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TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini latihan pss sleman pieter huistra super league 2026/2027

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