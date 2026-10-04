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Panduan Resmi Cara Beli Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Thailand

Minggu, 04 Oktober 2026 – 13:30 WIB
Panduan Resmi Cara Beli Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Thailand - JPNN.com Jogja
Suporter Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Foto: PSSI

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme suporter sepak bola tanah air menyambut partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 berada di titik tertinggi.

Duel klasik sarat gengsi antara Timnas Indonesia dan Thailand yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (5/10), dipastikan bakal disaksikan oleh puluhan ribu suporter setia.

Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marsal Masita mengonfirmasi bahwa per Sabtu (3/10) pukul 14.00 WIB, tiket pertandingan final ini telah terjual lebih dari 55 ribu kursi.

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"Tiket The Finals FIFA ASEAN Cup 2026 dapat dibeli hanya melalui Kitagaruda.id secara online dengan cara yang praktis dan mudah," ujar Marsal di Jakarta.

Selain laga puncak Indonesia kontra Thailand yang mempertemukan juara Grup A dan Grup B tersebut, SUGBK pada hari yang sama juga akan menggelar pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam pada pukul 16.00 WIB.

Di tengah tingginya permintaan tiket, PSSI dan PT GSI secara tegas mengingatkan masyarakat untuk menghindari pembelian tiket melalui calo, kontak pribadi, email, maupun saluran tidak resmi lainnya.

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Pihak penyelenggara menekankan bahwa pembelian di luar jalur resmi memiliki risiko tinggi, mulai dari harga yang jauh lebih mahal, keaslian tiket yang tidak terjamin, hingga risiko penggandaan kursi (duplikasi tiket).

Panduan Cara Beli Tiket Resmi via Kitagaruda.id
Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung perjuangan Garuda merebut gelar juara di SUGBK, pastikan mengikuti langkah-langkah pembelian tiket yang aman berikut ini:

Puluhan ribu orang sudah membeli tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand. Begini caranya.
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