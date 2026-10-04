Matangkan Skuad Kontra Persija, PSIM Gelar Internal Game 90 Menit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Skuad PSIM Yogyakarta memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 dengan menggelar sesi game internal penuh pada Sabtu (3/10) di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS).

Seluruh penggawa Laskar Mataram dibagi ke dalam dua tim untuk bertanding layaknya laga resmi selama 90 menit penuh di bawah kepemimpinan seorang wasit.

Pelatih Kepala PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel memantau langsung kondisi fisik anak asuhnya melalui pertandingan simulasi ini.

Juru taktik asal Belanda tersebut menilai penting bagi para pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan secara penuh.

“Bagi saya, sangat penting melihat semua pemain bermain selama 90 menit penuh,” ujar Van Gastel seusai pertandingan.

Jeda kompetisi yang cukup panjang menuntut tim pelatih untuk menyusun program latihan fisik secara cermat.

Sesi kali ini difokuskan terutama untuk mengembalikan sentuhan bola dan menjaga ritme permainan setelah pemain sempat mendapat jatah libur.

“Terutama karena ada jeda tiga minggu, kami memiliki waktu libur satu minggu, dan minggu ini kami kembali berlatih. Sangat penting untuk mengembalikan ritme permainan,” tutur mantan pemain Feyenoord tersebut.