Punya Rekor Mentereng, Pemain Bintang Thailand Tebar Ancaman Bagi Timnas Indonesia

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Bintang Timnas Thailand Chanathip Songkrasin menebar ancaman dan mengaku sangat termotivasi untuk kembali mengalahkan Indonesia.

Kedua tim dijadwalkan saling sikut dalam partai puncak final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Selain mengincar trofi juara, kemenangan di laga final nanti dinilai sangat penting oleh gelandang serang berjuluk Messi Jay tersebut guna mendongkrak mentalitas tim menjelang ajang yang lebih bergengsi, yakni Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

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“Kalau kami menang, kami akan kembali bertemu Indonesia di Piala Asia. Jadi, kemenangan ini tentunya bisa menambah kepercayaan diri kami,” ujar Chanathip dalam sesi jumpa pers prapertandingan di SUGBK, Minggu (4/10).

Pada putaran final Piala Asia 2027 mendatang, Thailand dan Indonesia tergabung di dalam Grup F yang sama, bersama dua raksasa Asia lainnya, yakni Jepang dan Qatar.

“Saya percaya semua pemain di dalam tim juga sangat percaya diri dan ingin meraih kemenangan kali ini. Itu penting untuk menambah kepercayaan diri kami sendiri, para suporter Thailand, pelatih, dan juga para pemain lainnya,” imbuh pemain berusia 32 tahun itu.

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Meski Thailand sudah mendominasi Kawasan Asia Tenggara dengan koleksi tujuh gelar juara Piala AFF, Chanathip menegaskan bahwa turnamen edisi perdana di bawah naungan FIFA ini memiliki arti tersendiri bagi skuad Gajah Perang.

Secara posisi di ranking FIFA, Thailand saat ini masih memimpin kawasan Asia Tenggara di peringkat 93 dunia, berada di atas Vietnam (peringkat 99) dan Timnas Indonesia (peringkat 117).