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9 Lokasi Nobar Timnas Indonesia Vs Thailand di Jogja

Minggu, 04 Oktober 2026 – 22:05 WIB
9 Lokasi Nobar Timnas Indonesia Vs Thailand di Jogja - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Lokasi nobar Timnas Indonesia vs Thailand di Jogja. Foto: PSSI.org

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan mempertemukan timnas Indonesia vs Thailand di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Senin malam (5/10). 

Duel kedua kesebelasan ini diprediksi bakal berjalan seru. Baik Timnas Indonesia maupun Thailand berhasrat menjadi juara turnamen untuk pertama kalinya.

Guna memberikan dukungan kepada Kevin Diks dkk, sejumlah tempat di Yogyakarta akan mengadakan nonton bareng atau nobar.

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Berikut ini lokasi nobar final FIFA ASEAN Cup 2026 di Yogyakarta dan sekitarnya. 

1. Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul

Warga Bantul wajib merapat nih. Wakil Bupati Kabupaten Bantul Aris Suharyanta membuka gerbang rumah dinasnya untuk masyarakat.

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Masyarakat Bantul bisa menyaksikan pertandingan seru ini di halaman rumah dinas yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tersebut. 

2. Hotel Sahid Raya

Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia vs Thailand bisa Kamu saksikan di beberapa tempat yang menggelar nobar di Jogja.
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