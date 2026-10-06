Terungkap, Pesan Coach Herdman Sebelum Adu Penalti

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Bek andalan Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan pesan penting yang diberikan oleh pelatih kepala John Herdman kepada para pemain sebelum menghadapi drama adu penalti melawan Thailand.

Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Senin malam (5/10) harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu selesai.

Di tengah tekanan mental yang tinggi karena harus menghadapi 10 pemain Thailand, Verdonk menyebut Herdman meminta skuad Garuda untuk tetap tenang dan menaruh keyakinan penuh.

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"Kami harus percaya, cukup percaya," ungkap Verdonk kepada awak media di mixed zone SUGBK seusai pertandingan.

Mentalitas dan kepercayaan diri tersebut berbuah manis. Pada babak adu penalti, Timnas Indonesia sukses keluar sebagai juara seusai menang dengan skor 4-2, setelah kiper Emil Audero tampil gemilang menepis tendangan penendang keempat Thailand Nattapong Sayriya.

Menurut Verdonk, keberhasilan menjuarai turnamen ini merupakan buah kerja keras seluruh elemen tim.

Ia enggan menunjuk satu sosok tertentu sebagai pahlawan tunggal atas perjuangan berat yang harus dilalui Garuda.

"Semuanya, saya rasa. Ini pertandingan yang sulit, tetapi kami terus percaya. Jadi, saya pikir semua orang layak mendapatkan kata-kata positif," ucap pemain Lille tersebut.