PSIM dan Universitas Janabadra Bangun Training Ground, Dimulai Tahun Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mengambil langkah maju dengan rencana pembangunan training ground berstandar FIFA. Pembangunan fasilitas latihan tim tersebut bekerja sama dengan Universitas Janabadra.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilaksanakan pada Rabu (7/10).

Proses realisasi kerja sama tersebut dicanangkan berjalan secepatnya.

Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno mengatakan fasilitas training ground dibangun sebagai bentuk keseriusan dalam pembinaan pemain lokal Jogja.

“Semoga kami bisa menciptakan atau mencetak pesepak bola melalui training ground ini sebentar lagi, mudah-mudahan awal 2027,” kata Liana.

Menurutnya, kerja sama training ground ini sebagai tonggak baru bagi PSIM.

"Kami ingin merealisasikan ini sebagai bentuk dukungan terbaik untuk youth development, yakni untuk PSIM Akademi Bintang Cendekia," ujarnya.

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra Surjadiman menyambut baik kerja sama dengan PSIM Yogyakarta. (mcr25/jpnn)