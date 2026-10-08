League Cup Segera Bergulir, Kesempatan Pemain Lokal untuk Merumput

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tergabung dalam grup E bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus dalam turnamen League Cup. Drawing pembagian grup dilangsungkan melalui live streaming pada Rabu (7/10).

League Cup merupakan pengganti Piala Indonesia yang digulirkan pertama kali musim ini.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan bahwa di turnamen ini tim peserta hanya diperkenankan mendaftarkan tiga pemain asingnya.

Menurut Ihsan, aturan ini membuat pemain lokal memiliki peluang untuk unjuk gigi di lapangan.

"Tentu hal ini menjadi kesempatan bagi para pemain lokal yang selama ini kurang mendapat menit bermain untuk membuktikan kualitas mereka dan memberikan sumbangsih yang positif bagi tim," kata Iksan.

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa fase grup League Cup akan digelar pada November mendatang. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pertandingan.

Hadirnya turnamen ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Laskar Mataram. Pasalnya mereka akan dihadapkan dengan jadwal padat untuk bermain di Super League dan League Cup.

"Menjadi tantangan bagi tim pelatih untuk mengatur program tim karena jadwal akan makin berat di bulan November. Di mana kami akan ketambahan dua jadwal League Cup ini,” ujarnya. (mcr25/jpnn)