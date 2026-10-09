PSIM Siap Menjamu Persija, Pemain Timnas Indonesia Jadi Sorotan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Sultan Agung pada Sabtu sore (10/10).

Laskar Mataram membutuhkan kemenangan karena baru mendapatkan satu poin dalam tiga laga.

Sedangkan Persija Jakarta berhasrat memperpanjang tren positif mereka.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan timnya telah bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi laga kandang tersebut.

"Bagi kami, ini adalah pertandingan yang berusaha kami menangkan. Kami sempat libur beberapa hari dan setelah itu kami kembali bekerja keras mempersiapkan diri untuk pertandingan besok," kata van Gastel pada Jumat (9/10).

Kendati demikian, ia menilai pertandingan kontra Macan Kemayoran tidak akan mudah.

Pelatih asal Belanda itu menyoroti keberadaan pemain-pemain berlabel Timnas Indonesia di Persija, yaitu Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat dan Muhammad Rayhan Hannan.

“Mengenai pemain tim nasional di Persija, mereka sudah terbiasa bermain dalam banyak pertandingan. Jadi, saya rasa hal tersebut bukan sebuah keuntungan bagi kami," katanya.