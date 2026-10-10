2 Pemain Persija Sudah Pulih, Siap Hadapi PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ke-4 Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Sabtu (10/10) sore.

Kabar baik bagi Persija karena beberapa pemainnya yang sempat diterpa cedera kini sudah pulih.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang-hoon sudah siap diturunkan.

"Para pemain yang sebelumnya cedera, seperti Dony dan Kwon Chang-hoon, kini sudah pulih. Jadi, saya berharap kami dapat menampilkan permainan yang lebih baik besok,” kata STY, Jumat (9/10).

Kehadiran dua pemain tersebut menambah kekuatan Macan Kemayoran saat menghadapi tuan rumah PSIM.

“Target kami pada pertandingan besok tentu saja adalah meraih tiga poin penuh. Meskipun PSIM belum meraih kemenangan, mereka adalah tim yang bagus dengan kualitas permainan yang sangat baik," ujarnya.

Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta anak asuhnya tidak lengah sepanjang pertandingan.

Tuan rumah sendiri dalam tiga pertandingan belum mampu mengemas tiga poin. STY memprediksi PSIM akan tetap memberikan perlawanan yang sengit. (mcr25/jpnn)