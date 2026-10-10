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900 Polisi Mengawal Laga PSIM vs Persija, AKBP Bayu Sampaikan Pesan Penting

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 10:48 WIB
900 Polisi Mengawal Laga PSIM vs Persija, AKBP Bayu Sampaikan Pesan Penting - JPNN.com Jogja
Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto di Stadion Sultan Agung. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta akan dijaga ketat oleh kepolisian setempat. Duel tim perserikatan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung pada Sabtu (10/10) sore.

Total akan ada 900 personel gabungan yang akan terjun mengamankan pertandingan.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto meminta suporter untuk menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. 

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"Kami mengajak seluruh suporter PSIM Yogyakarta maupun Persija Jakarta untuk mendukung tim kebanggaannya dengan penuh semangat, tetapi tetap mengedepankan sportivitas dan persaudaraan," katanya, Jumat (9/10).

AKBP Bayu menegaskan bahwa antusiasme yang luar biasa harus diimbangi pula dengan kepatuhan terhadap aturan.

"Jangan melakukan provokasi, pelemparan benda, perkelahian, perusakan fasilitas umum ataupun tindakan anarkis lainnya," kata kapolres.

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Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum valid di media sosial karena berpotensi memicu konflik. 

Dia berharap bahwa dukungan dari seluruh pihak dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam menyaksikan pertandingan. (mcr25/jpnn)

Polres Bantul menerjunkan 900 personel kepolisian untuk mengawal laga PSIM vs Persija di Stadion Sultan Agung Bantul.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   PSIM Yogyakarta polres bantul persija jakarta bri super league psim jogja psim hari ini psim vs persija

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