Menang Telak 4-0 Atas PSIM Yogyakarta, Shin Tae-yong Mulai Bicara Kans Juara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan anak asuhnya seusai meraih kemenangan telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan laga Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu sore (10/10).

Meski akhirnya menang besar, Shin Tae-yong mengakui bahwa laga tersebut awalnya diprediksi akan berjalan ketat dan tidak mudah bagi skuad Macan Kemayoran.

"Awalnya kami menganggap pertandingan ini mungkin akan sangat sulit. Namun, kami lihat para pemain lini depan hingga belakang bekerja keras semuanya sehingga kami bisa membawa hasil yang positif," ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Sejak peluit pertama dibunyikan, Persija tampil agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Namun, rapatnya barisan pertahanan PSIM Yogyakarta membuat kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama usai.

Tekanan Persija berlanjut di babak kedua. Pada menit ke-56, Arliansyah Abdulmanan sempat menggetarkan jala PSIM, tetapi gol tersebut dianulir wasit setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR) mengonfirmasi posisi offside.

Kebuntuan Persija baru benar-benar terpecah pada menit ke-77 lewat gol Alexander Jeremejeff yang memanfaatkan umpan matang dari sisi kiri.

Gol tersebut membuka keran gol Macan Kemayoran. Menit ke-81 Stjepan Loncar menggandakan keunggulan seusai mengonversi umpan silang Kerim Memina.

Enam menit kemudian Kwon Chang-hoon memperlebar jarak kemenangan lewat tembakan terukurnya.