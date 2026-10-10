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Kalah Telak, PSIM Yogyakarta Akui Kualitas Pemain Persija

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 22:30 WIB
Kalah Telak, PSIM Yogyakarta Akui Kualitas Pemain Persija - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Ze Valente seusai laga, Sabtu (10/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak berdaya di hadapan ribuan pendukungnya saat berjumpa Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu (10/10). Anak asuh Jean-Paul Van Gastel kalah telak dengan skor 0-4.

Pada babak pertama skuad Laskar Mataram bermain cukup solid dan menutup pertandingan dengan skor kacamata. 

Namun, pada babak kedua tim tamu menaikkan intensitas pertandingan. Hasilnya, empat gol didapatkan Macan Kemayoran lewat brace Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon.

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Sedangkan PSIM Yogyakarta praktis tidak mampu membuat banyak peluang berbahaya ke gawang Nadeo Argawinata.

Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente mengatakan tidak mudah melawan tim besar seperti Persija Jakarta. 

"Mereka tim besar di Indonesia dengan target berbeda, budget berbeda dan level pemain yang berbeda," ujar Ze Valente seusai laga.

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Kendati demikian, mantan pemain PSS Sleman itu tetap mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya di lapangan. 

"Kami sudah berusaha sebaik mungkin," kata Ze Valente.

PSIM Yogyakarta kelah telak di kandang sendiri. Gelandang Ze Valente dan Coach van Gastel mengakui kualitas lawan.
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TAGS   PSIM Yogyakarta persija jakarta ze valente Jean-Paul Van Gastel psim jogja psim hari ini psim vs persija

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