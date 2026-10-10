Kalah Telak, PSIM Yogyakarta Akui Kualitas Pemain Persija

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak berdaya di hadapan ribuan pendukungnya saat berjumpa Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu (10/10). Anak asuh Jean-Paul Van Gastel kalah telak dengan skor 0-4.

Pada babak pertama skuad Laskar Mataram bermain cukup solid dan menutup pertandingan dengan skor kacamata.

Namun, pada babak kedua tim tamu menaikkan intensitas pertandingan. Hasilnya, empat gol didapatkan Macan Kemayoran lewat brace Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff dan Kwon Chang-hoon.

Sedangkan PSIM Yogyakarta praktis tidak mampu membuat banyak peluang berbahaya ke gawang Nadeo Argawinata.

Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente mengatakan tidak mudah melawan tim besar seperti Persija Jakarta.

"Mereka tim besar di Indonesia dengan target berbeda, budget berbeda dan level pemain yang berbeda," ujar Ze Valente seusai laga.

Kendati demikian, mantan pemain PSS Sleman itu tetap mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya di lapangan.

"Kami sudah berusaha sebaik mungkin," kata Ze Valente.