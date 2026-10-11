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Kalahkan Tuan Rumah, Pemain Persija Ungkap Peran Suporter

Minggu, 11 Oktober 2026 – 13:43 WIB
Kalahkan Tuan Rumah, Pemain Persija Ungkap Peran Suporter - JPNN.com Jogja
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong dan pemain Stjepan Loncar seusai laga, Sabtu (10/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persija Jakarta meraih tiga poin setelah menang di kandang PSIM Yogyakarta pada pekan keempat BRI Super League, Sabtu sore (10/10). Anak asuh Shin Tae-yong menang telak empat gol tanpa balas.

Gol kemenangan Persija dicetak oleh Alexander Jeremejeff, Kwon Chang-hoon dan brace Stjepan Loncar. 

Persija tampil mendominasi sepanjang pertandingan, sementara tuan rumah hanya sesekali membahayakan gawang Nadeo Argawinata.

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Gelandang Persija Jakarta Stjepan Loncar menilai kehadiran suporter di pertandingan jadi motivasi bagi timnya di lapangan. 

Di laga tersebut ribuan fan Persija Jakarta dan fans PSIM Yogyakarta berbagi tribun di Stadion Sultan Agung, Bantul.

"Bagi kami suporter adalah pemain ke-12. Bagaimanapun caranya, baik di laga tandang maupun di kandang dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mereka karena mereka mendukung kami di setiap pertandingan," kata Loncar.

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Dia berharap dukungan terus mengalir di pertandingan berikutnya. 

Pemain asal Bosnia dan Herzegovina ini merasa senang dengan kemenangan beruntun timnya.

Stjepan Loncar mengungkap peran penting suporter dalam kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta kemarin
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TAGS   PSIM Yogyakarta suporter persija jakarta Stjepan Loncar psim vs persija

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