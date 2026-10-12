PSS Sleman Akhirnya Dapat 3 Poin, Coach Pieter Puas

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman meraih kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar dalam lanjutan pekan keempat Super League 2026/27 yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Minggu sore (11/10).

Hiromu Tanaka tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak dua gol (brace), sementara satu gol penutup disumbangkan oleh Matheus Fornazari pada masa injury time.

Tambahan tiga poin berharga ini membawa PSS Sleman naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Super League 2026/27 dengan koleksi tiga poin.

Sedangkan PSM Makassar harus tertahan di posisi ke-15 dengan raihan dua poin, sebagaimana dihimpun dari laman resmi iLeague.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal peluit dibunyikan, di mana kedua tim saling melancarkan serangan. PSS Sleman lebih dahulu mengancam gawang tim tamu melalui tembakan terukur Hiromu Tanaka pada menit ke-10.

PSM Makassar tidak tinggal diam. Tim tamu memberikan perlawanan sengit melalui sejumlah peluang berbahaya yang diciptakan oleh Stefan Jevtoski, Lars Veldwijk, dan Henhen Herdiana.

Kebuntuan bagi tuan rumah akhirnya pecah pada menit ke-34. Menyambut umpan tarik ciamik dari Gustavo Tocantins, Tanaka melepaskan penyelesaian dingin yang membawa PSS unggul 1-0. Keunggulan satu gol tersebut bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, PSS Sleman tetap menjaga intensitas serangan. Meski demikian, PSM sempat memperoleh peluang emas untuk menyamakan kedudukan melalui sepakan keras Jevtoski pada menit ke-50.