Hiromu Tanaka Ungkap Kunci Kemenangan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyerang PSS Sleman Hiromu Tanaka membeberkan kunci sukses timnya saat berhasil mengamankan kemenangan atas PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu sore (11/10).

Dalam laga tersebut, pemain asal Jepang ini tampil gemilang dengan mengemas dua gol (brace) untuk membimbing Laskar Sembada meraih poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

Menurut Tanaka, kemenangan ini lahir dari persiapan matang serta kondisi fisik para pemain yang terus meningkat.

Selain itu, tekad kuat seluruh skuad untuk keluar dari tren negatif usai menelan tiga kekalahan beruntun menjadi pembeda di lapangan.

"Saya rasa persiapan kami sudah baik, termasuk kondisi fisik yang meningkat dari sebelumnya. Jadi, saya sudah punya firasat bahwa kami bisa mencetak gol," kata Tanaka seusai pertandingan di Stadion Maguwoharjo.

Ia menegaskan bahwa kerja keras seluruh tim di tengah tekanan menjadi kunci utama terciptanya hasil positif ini.

"Hari ini, hal terbesar adalah seluruh pemain tidak lari dari situasi yang berat dan berhasil melewatinya. Meraih kemenangan dalam situasi tanpa ruang kesalahan setelah menderita tiga kekalahan beruntun," tambah Tanaka.

Tanaka tampil penuh selama 90 menit dan tanpa henti memberikan tekanan melalui sisi kanan pertahanan lawan.