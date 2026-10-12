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Alasan Laga PSIM Yogyakarta Vs PSM Makassar Digelar Tanpa Penonton

Senin, 12 Oktober 2026 – 22:24 WIB
Alasan Laga PSIM Yogyakarta Vs PSM Makassar Digelar Tanpa Penonton - JPNN.com Jogja
Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 antara PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar dipastikan digelar tanpa penonton.

Manajemen PSIM Yogyakarta memastikan laga tetap akan digelar di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul pada Jumat (16/10).

Alasan pertandingan digelar tanpa penonton karena kawasan stadion akan dipakai untuk acara Silaturahmi Nasional (Silanas) III Jam'yyatul Qurra'wal Huffazh 2026 pada 18 Oktober 2026.

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Ketua Panpel PSIM Yogyakarta Ermantino Handokomulyo mengatakan pihaknya sepakat dengan syarat yang diminta pengelola pertandingan yaitu laga tetap di SSA, tetapi digelar tanpa penonton.

"Kami sepakat pertandingan harus steril dari penonton. Kami sangat menghormati keputusan tersebut dan berkomitmen penuh menjaga ketertiban bersama," ujarnya, Senin (12/10).

Pihaknya meminta agar suporter tidak memaksa hadir ke stadion. Di sisi lain manajemen PSIM memahami kekecewaan suporter karena tidak bisa mendukung tim secara langsung.

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"Kami memohon pengertian dan kerja sama seluruh pendukung setia PSIM untuk mematuhi aturan ini," katanya.

Panpel bakal melakukan sterilisasi ketat di area luar hingga ring 1 stadion untuk memastikan kondusifitas selama pertandingan. Menurutnya, hanya pihak yang berkepentingan yang bisa memasuki area stadion.

Panpel mengungkapkan alasan pertandingan PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar tanpa penonton di Stadion Sultan Agung Bantul.
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TAGS   PSIM Yogyakarta PSM Makassar stadion sultan agung tanpa penonton psim jogja psim vs psm makassar

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