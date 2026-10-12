Tak Sekadar Menang, PSS Sleman Bermain dengan Karakter yang Diinginkan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kemenangan manis yang dinantikan publik Sleman akhirnya terwujud. Menjalani pekan keempat BRI Super League 2026/2027, PSS Sleman tampil perkasa seusai menundukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) sore.

Pemain asal Jepang Hiromu Tanaka menjadi bintang lapangan lewat dua golnya pada menit ke-34 dan 85’.

Pesta kemenangan Super Elang Jawa kemudian digenapi oleh gol Matheus Fornazari pada masa injury time babak kedua.

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Hasil manis ini tidak hanya mengakhiri tren negatif di tiga laga awal, tetapi juga menjadi modal penting serta suntikan kepercayaan diri bagi skuad PSS Sleman untuk mengarungi sisa kompetisi.

Seluruh gol yang tercipta lahir melalui proses permainan terbuka (open play) yang melibatkan kerja sama kolektif antarlini.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa performa impresif anak asuhnya merupakan hasil dari disiplin dan kerja keras selama jeda FIFA Matchday.

“Selama tiga minggu ini kami berlatih keras. Kami sempat memberikan waktu untuk beristirahat, lalu kembali bekerja dengan intensitas tinggi. Menurut saya, kerja keras selalu memberikan hasil. Hari ini kami melihat sebuah tim yang tampil sangat baik dan saya pikir kami memang layak mendapatkan tiga poin,” ujar Pieter Huistra seusai laga.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, PSS Sleman menyajikan organisasi permainan yang solid. Koordinasi antarlini tampak makin padu, ditambah penyelesaian akhir yang efektif di depan gawang lawan.