Pelatih PSM Makassar Akui Tak Mampu Mengimbangi Agresivitas Permainan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman sukses mengamankan kemenangan telak 3-0 saat menjamu PSM Makassar dalam lanjutan pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu sore (11/10).

Penyerang asal Jepang Hiromu Tanaka tampil impresif dengan menyumbang dua gol (brace), sementara gol penutup kemenangan disebatkan oleh Matheus Fornazari pada masa injury time.

Hasil ini melontarkan PSS Sleman ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan tiga poin, sedangkan PSM Makassar tertahan di posisi ke-15 dengan dua poin.

Sejak peluit awal dibunyikan, laga berjalan ketat dengan jual-beli serangan. PSS mengancam lebih dulu pada menit ke-10 lewat tembakan Tanaka, yang langsung dibalas perlawanan PSM melalui peluang dari Stefan Jevtoski, Lars Veldwijk, dan Henhen Herdiana.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34. Menyambut umpan tarik Gustavo Tocantins, Tanaka melepaskan penyelesaian dingin yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan PSS hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua, PSM sempat berupaya menyamakan kedudukan melalui sepakan Jevtoski pada menit ke-50, tetapi pertahanan PSS dan kiper Hilman Syah tampil solid meredam gempuran.

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PSS kemudian memperlebar keunggulan pada menit ke-85 lewat sepakan terukur Tanaka, sebelum akhirnya sundulan Matheus Fornazari pada menit ke-90+2 mengunci kemenangan 3-0 bagi tim asuhan Pieter Huistra.

Seusai laga, Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengakui ketangguhan tim tuan rumah yang tampil sangat bermotivasi dan agresif demi mengejar kemenangan pertama mereka musim ini.