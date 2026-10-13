Target Hiromu Tanaka Setelah Mencetak 2 Gol ke Gawang PSM Makassar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemain asing PSS Sleman asal Jepang Hiromu Tanaka tampil impresif saat membawa timnya meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Setelah melewati masa adaptasi dalam beberapa laga awal, Tanaka sukses mencetak brace (dua gol) yang memicu optimisme tinggi untuk laga-laga selanjutnya.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu sore (11/10), PSS Sleman menggilas PSM Makassar dengan skor telak 3-0.

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Tanaka membuka keunggulan Super Elang Jawa pada menit ke-34 memanfaatkan umpan tarik Gustavo Tocantins, sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85.

Gol penutup dipastikan lewat sundulan Matheus Fornazari di masa injury time (90+2').

Kemenangan ini sekaligus mendongkrak posisi PSS Sleman ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, sedangkan PSM Makassar tertahan di posisi ke-15 dengan 2 poin.

Bagi Tanaka, performa apik ini merupakan buah dari persiapan matang yang dijalani skuad asuhan Pieter Huistra selama jeda kompetisi.

Program latihan fisik dan taktik berintensitas tinggi selama tiga pekan terbukti mengasah fisik dan kepercayaan diri para pemain.