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Pieter Huistra Puji Kim Kurniawan, Kontribusinya Nyata

Selasa, 13 Oktober 2026 – 23:30 WIB
Pieter Huistra Puji Kim Kurniawan, Kontribusinya Nyata - JPNN.com Jogja
Pemain PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan saat melawan PSM Makassar. Foto: IG @psssleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Peran pemain pengganti menjadi kunci sukses PSS Sleman saat menggilas PSM Makassar dengan skor 3-0 pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) sore.

Salah satu pahlawan kemenangan Super Elang Jawa dalam laga tersebut adalah gelandang senior Kim Jeffrey Kurniawan.

Meski tidak turun sebagai starter, Kim tampil memberikan dampak instan begitu dipercaya masuk ke lapangan.

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Pemain bernomor punggung 23 itu sukses mencatatkan dua assist krusial, masing-masing untuk gol kedua Hiromu Tanaka dan gol ketiga yang disundul Matheus Fornazari.

Kemenangan telak ini sangat berarti bagi skuat PSS Sleman karena menjadi raihan tiga poin perdana mereka di kandang sendiri musim ini.

Penampilan apik Kim Kurniawan mendapatkan apresiasi khusus dari Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra.

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Pelatih asal Belanda itu menilai kerja keras Kim selama sesi latihan terbayar tuntas di lapangan.

"Kim masuk dengan sangat baik dan bekerja keras selama latihan. Hari ini, dia menunjukkan bahwa dirinya juga layak mendapatkan menit bermain. Ketika masuk ke lapangan, dia menunjukkan pengalamannya dan memahami apa yang harus dilakukan," puji Pieter.

Salah satu pemain senior PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan mendapat pujian dari pelatih Pieter Huistra atas kontribusinya saat melawan PSM Makassar.
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TAGS   PSS Sleman kim kurniawan Kim Jeffrey Kurniawan pss sleman hari ini PSS Sleman vs PSM Makassar super league 2026/2027 pieter huistra

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