Rencana PSS Sleman di League Cup 2026

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman dipastikan tergabung dalam Grup F ajang League Cup 2026/2027 bersama Garudayaksa FC dan PSGC Ciamis.

Meski telah mengetahui peta persaingan di fase grup, Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa fokus utama Super Elang Jawa saat ini tetap tertuju penuh pada kompetisi utama BRI Super League 2026/2027.

Sesuai hasil undian, League Cup 2026/2027 melibatkan 36 tim yang berasal dari Super League dan Championship.

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Seluruh peserta dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L) dengan format masing-masing dihuni oleh tiga tim.

Menanggapi hasil pengundian tersebut, Pieter Huistra mengungkapkan bahwa timnya belum menempatkan League Cup sebagai prioritas utama.

Pelatih asal Belanda itu ingin menjaga fokus dan momentum positif Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan seusai memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSM Makassar pada pekan keempat Super League di Stadion Maguwoharjo.

“Sejujurnya, saat ini kami belum terlalu memikirkan Piala Liga karena kompetisi tersebut masih cukup lama. Fokus kami sekarang hanya pada Super League karena itu yang paling penting bagi kami,” ujar Pieter Huistra di Omah PSS, Sleman, Rabu siang (14/10).

Meski belum menjadi prioritas utama, League Cup bakal dimanfaatkan Laskar Sembada sebagai panggung rotasi pemain.