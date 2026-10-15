JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Kabar Baik dari PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Melawan PSM Makassar

Kabar Baik dari PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Melawan PSM Makassar

Kamis, 15 Oktober 2026 – 11:35 WIB
Kabar Baik dari PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Melawan PSM Makassar - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bawa kabar baik karena sang gelandang Adrian Purzycki dipastikan bisa tampil saat melawan PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore (16/10) di Stadion Sultan Agung Bantul.

Purzycki sendiri diganjar kartu merah saat pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya.

Baca Juga:

Akibatnya, pemain asal Polandia itu harus absen saat PSIM melawan Madura United dan Persija Jakarta.

Purzycki mengaku sudah tidak sabar untuk kembali merumput bersama Laskar Mataram.

"Saya senang bisa kembali dan saya berharap kami bisa memberikan performa yang terbaik pada Jumat nanti,” katanya.

Baca Juga:

Meski absen di dua laga PSIM, Purzycki mengaku kondisinya sangat fit untuk kembali bermain.

“Saya bisa berlatih lebih banyak dengan intensitas yang lebih tinggi, tentu ketika saya tidak bisa bermain saya harus mengimbangi pemain yang bermain dengan cara lain," katanya.

PSIM Yogyakarta dipastikan bisa diperkuat Adrian Purzycki saat menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta PSM Makassar bri super league adrian purzycki psim jogja psim hari ini psim vs psm makassar super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU