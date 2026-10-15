Kabar Baik dari PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Melawan PSM Makassar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bawa kabar baik karena sang gelandang Adrian Purzycki dipastikan bisa tampil saat melawan PSM Makassar pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore (16/10) di Stadion Sultan Agung Bantul.

Purzycki sendiri diganjar kartu merah saat pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya.

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Akibatnya, pemain asal Polandia itu harus absen saat PSIM melawan Madura United dan Persija Jakarta.

Purzycki mengaku sudah tidak sabar untuk kembali merumput bersama Laskar Mataram.

"Saya senang bisa kembali dan saya berharap kami bisa memberikan performa yang terbaik pada Jumat nanti,” katanya.

Meski absen di dua laga PSIM, Purzycki mengaku kondisinya sangat fit untuk kembali bermain.

“Saya bisa berlatih lebih banyak dengan intensitas yang lebih tinggi, tentu ketika saya tidak bisa bermain saya harus mengimbangi pemain yang bermain dengan cara lain," katanya.