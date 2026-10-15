2 Pemain PSS Sleman Jadi Sorotan dan Diwaspadai Persebaya Surabaya

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya enggan terlena dengan modal positif menjelang laga pekan kelima BRI Super League 2026/27 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu sore (18/10).

Persebaya belum terkalahkan dalam empat laga pembuka. Pada pertandingan terakhir, tim berjuluk Bajul Ijo itu menundukkan Adhyaksa dengan skor 1-0.

Akan tetapi, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares justru mewaspadai calon lawan mereka yang mulai bangkit dari keterpurukan.

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PSS Sleman diprediksi datang dengan kepercayaan diri yang tinggi seusai melibas PSM Makassar tiga gol tanpa balas pada pekan sebelumnya.

Tavares menilai tim berjuluk Super Elang Jawa itu memiliki kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik yang sangat baik sehingga menyulitkan lawan untuk menebak pola permainan mereka.

"Mereka bermain dengan baik. Dari empat pertandingan terakhir yang kami saksikan, mereka banyak melakukan perubahan di lini tengah, terkadang di lini pertahanan, serta di lini penyerangan," ujar pelatih berpaspor Portugal tersebut.

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2 Nama yang Disorot

Di antara kedalaman skuad PSS Sleman, Bernardo Tavares secara khusus menyoroti dua legiun asing Laskar Sembada di lini serang yang dinilai sangat membahayakan lini pertahanan Bajul Ijo.

Dua pemain yang menjadi perhatian utama Persebaya adalah Gustavo Tocantins dan pemain asal Jepang Hiromu Tanaka.