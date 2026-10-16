Van Gastel Paham Kegelisahan Fans, Kali Ini PSIM Berburu 3 Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi lawan berat PSM Makassar pada pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat sore (16/10).

Setelah dibungkam Persija Jakarta dengan skor 0-4 pada pertandingan sebelumnya, PSIM Yogyakarta bertekad bangkit untuk meraih tiga poin.

Ditambah lagi dari empat pertandingan sebelumnya, anak asuh Jean-Paul Van Gastel belum sekalipun memenangkan pertandingan di kompetisi Super League.

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"Setelah kekalahan dari laga lawan Persija lalu, saya sudah menemui para pemain dan berbicara banyak hal dengan pemain,” kata Gastel.

Hasil minor yang didapatkan di awal kompetisi membuat kelompok suporter PSIM mulai gerah.

Pelatih berpaspor Belanda itu mengaku bisa memahami kekhawatiran kalangan suporter terhadap performa timnya.

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"Kami juga punya kekhawatiran yang sama. Saya sepenuhnya bisa paham adanya kekhawatiran dari suporter,” ujarnya.

Oleh karena itu, jajaran pelatih PSIM terus mengevaluasi penampilan tim pada laga-laga sebelumnya.