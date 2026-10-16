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JPNN.com Jogja Olahraga Van Gastel Paham Kegelisahan Fans, Kali Ini PSIM Berburu 3 Poin

Van Gastel Paham Kegelisahan Fans, Kali Ini PSIM Berburu 3 Poin

Jumat, 16 Oktober 2026 – 10:25 WIB
Van Gastel Paham Kegelisahan Fans, Kali Ini PSIM Berburu 3 Poin - JPNN.com Jogja
Konferensi pers jelang laga PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar, Kamis (15/10). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi lawan berat PSM Makassar pada pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat sore (16/10).

Setelah dibungkam Persija Jakarta dengan skor 0-4 pada pertandingan sebelumnya, PSIM Yogyakarta bertekad bangkit untuk meraih tiga poin.

Ditambah lagi dari empat pertandingan sebelumnya, anak asuh Jean-Paul Van Gastel belum sekalipun memenangkan pertandingan di kompetisi Super League.

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"Setelah kekalahan dari laga lawan Persija lalu, saya sudah menemui para pemain dan berbicara banyak hal dengan pemain,” kata Gastel.

Hasil minor yang didapatkan di awal kompetisi membuat kelompok suporter PSIM mulai gerah.

Pelatih berpaspor Belanda itu mengaku bisa memahami kekhawatiran kalangan suporter terhadap performa timnya.

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"Kami juga punya kekhawatiran yang sama. Saya sepenuhnya bisa paham adanya kekhawatiran dari suporter,” ujarnya.

Oleh karena itu, jajaran pelatih PSIM terus mengevaluasi penampilan tim pada laga-laga sebelumnya.

PSIM Yogyakarta akan menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan BRI Super League sore ini. Coach Van Gastel menegaskan mereka akan berburu 3 poin.
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TAGS   psim jogja PSIM Yogyakarta PSM Makassar Jean-Paul Van Gastel psim vs psm makassar psim hari ini super league 2026/2027

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