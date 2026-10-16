PSM Makassar Bakal Tampil Habis-habisan Saat Melawan PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSM Makassar akan menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat sore (16/10).

Kedua tim sedang dalam tren negatif karena kalah dalam pertandingan pekan keempat.

PSM Makassar dihajar PSS Sleman dengan skor 3-0, sementara PSIM Yogyakarta kalah 0-4 saat menjamu Persija Jakarta.

Pemain PSM Makassar Dusan Lagator mengatakan mereka akan berupaya untuk bangkit pada pertandingan sore nanti.

"Beberapa hari terakhir setelah melawan PSS Sleman, kami berlatih dengan baik, dan akan memberikan segalanya untuk pertandingan nanti," ujarnya, Kamis (15/10).

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic memastikan mereka telah siap untuk laga penting sore nanti.

Baca Juga: Kabar Baik dari PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Melawan PSM Makassar

Bahkan, tim berjuluk Juku Eja itu tetap berada di Yogyakarta demi persiapan yang lebih matang.

"Kami sudah bersiap dengan sangat baik setelah kekalahan yang berat kemarin," katanya.