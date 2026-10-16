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3 Faktor Kunci Kekuatan PSM Makassar Saat Mengalahkan PSIM Yogyakarta

Jumat, 16 Oktober 2026 – 19:34 WIB
3 Faktor Kunci Kekuatan PSM Makassar Saat Mengalahkan PSIM Yogyakarta - JPNN.com Jogja
Pemain PSM Makassar berselebrasi saat mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSM Makassar berhasil bangkit dari kekalahan sebelumnya dan memetik kemenangan krusial 2-1 atas tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat sore (16/10).

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengungkapkan bahwa kunci sukses timnya menumbangkan Laskar Mataram terletak pada tiga aspek utama yang sempat hilang saat mereka dikalahkan PSS Sleman di pertandingan lalu.

"Kami tidak bisa memberikan performa yang sama lagi seperti yang kami tunjukkan saat melawan PSS Sleman. Tidak ada semangat, tidak ada kemauan memenangkan pertandingan, dan tidak ada pengambilan inisiatif di pertandingan tersebut," ujar Kalezic dalam konferensi pers pascapertandingan di Stadion Sultan Agung.

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Berikut adalah 3 poin kunci kekuatan PSM Makassar yang menjadi pembeda dalam kemenangan atas PSIM Yogyakarta:

1. Semangat Bertarung yang Bangkit
Pascahasil minor melawan PSS Sleman, skuad Juku Eja tampil dengan motivasi dan daya juang yang jauh lebih tinggi.

Kalezic menekankan bahwa perubahan mentalitas dan semangat membara para pemain menjadi fondasi utama timnya mampu memegang kendali permainan selama 90 menit penuh.

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2. Kemauan Kuat untuk Menang
Keinginan kuat meraih tiga poin tercermin dari efektivitas serangan PSM di babak kedua.

Setelah bermain imbang tanpa gol pada paruh pertama, PSM langsung menggebrak lewat gol tendangan kaki kiri Fahrul Aditia pada menit ke-50, disusul gol Stevan Jevtoski pada menit ke-65 yang menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

PSM Makassar berhasil bangkit dan mengalahkan PSIM Yogyakarta. Tiga faktor ini jadi kunci kekuatan Juku Eja.
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TAGS   PSM Makassar PSIM Yogyakarta psim vs psm makassar super league 2026/2027 psim hari ini

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