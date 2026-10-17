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Jadwal SIM Keliling Jogja Malam Hari Ini, Sabtu 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 11:02 WIB
Jadwal SIM Keliling Jogja Malam Hari Ini, Sabtu 17 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Info layanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Rabu 15 April 2026. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di akhir pekan, sejumlah layanan SIM Keliling malam hari kembali beroperasi pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026.

Layanan malam ini menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus perpanjangan SIM pada jam kerja reguler di pagi atau siang hari.

Berikut adalah daftar titik lokasi pelayanan SIM malam hari di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul:

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1. Kota Yogyakarta — SIM Malam Minggu (SIM MAMI)
Lokasi: Alun-Alun Kidul (SIMON PALACE / Area SIM MAMI)
Waktu Operasional: 19.00 – 21.00 WIB

2. Kabupaten Sleman — SIM Keliling Malam SCH
Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH)
Waktu Operasional: 19.00 – 21.00 WIB

3. Kabupaten Gunungkidul — Saturday Night Service
Lokasi: Taman Parkir Pasar Argosari, Wonosari
Waktu Operasional: 19.00 WIB – Selesai

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Syarat & Ketentuan Perpanjangan SIM
Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Apabila masa berlaku SIM sudah habis (mati), pemohon wajib membuat SIM baru di Satpas Polres/Polresta setempat.

Berkas Persyaratan yang Wajib Dibawa:
- KTP Asli beserta fotokopi.

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM keliling pada malam hari, Sabtu 17 Oktober 2026.
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