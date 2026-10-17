Suporter PSIM Yogyakarta Geruduk Manajemen, Luapkan Kekecewaan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan. Setelah dihajar Persija Jakarta 0-4, kali ini Laskar Mataram kembali takluk di kandang sendiri saat menjamu PSM Makassar.

Pada laga pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, anak asuh Jean-Paul Van Gastel dipaksa menyerah dengan skor 1-2.

Kekalahan itu memperpanjang tren negatif PSIM pada awal kompetisi karena mereka hanya mampu meraih satu poin dari lima pertandingan awal.

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Akibat start yang buruk itu, kelompok suporter mereka melupakan amarahnya. Pascalaga, sejumlah suporter menggeruduk Wisma PSIM yang berlokasi di Baciro, Kota Yogyakarta.

Salah satu suporte PSIM Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan rentetan pertandingan tanpa kemenangan menjadi sebuah alarm bagi manajemen Laskar Mataram.

"Kami ini mencintai PSIM dengan hati, dengan sejarah dan dengan pengorbanan. Ketika tim terus terpuruk, wajar kalau suporter bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan klub," katanya.

Menurutnya, pihak manajemen harus mengevaluasi penampilan tim secara terukur dan bertanggung jawab.

"Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, jangan menghindar. Suporter tidak bisa terus menerus diminta bersabar tanpa kepastian," katanya.