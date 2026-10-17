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PSIM Ditaklukkan PSM Makassar, Van Gastel: Saya Paham Kekecewaan Suporter

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 13:53 WIB
PSIM Ditaklukkan PSM Makassar, Van Gastel: Saya Paham Kekecewaan Suporter - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel menegaskan bahwa dirinya telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk membawa Laskar Mataram meraih kemenangan.

Kendati demikian, PSIM harus relah kehilangan poin seusai takluk 1-2 dari PSM Makassar dalam lanjutan laga Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10).

Kekalahan ini kian memperpanjang tren negatif PSIM Yogyakarta yang kini baru mengumpulkan satu poin dari lima laga terakhir.

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Dalam konferensi pers seusai laga yang digelar tanpa penonton tersebut, Van Gastel mengungkapkan besarnya curahan waktu dan energi yang ia berikan untuk mempersiapkan tim.

Ia menegaskan tidak pernah berhenti berpikir dan merancang strategi terbaik bagi anak-asuhnya.

"Saya bekerja sangat keras 24 jam sehari, bahkan rasanya seperti 26 jam. Saya selalu berpikir, mencoba merancang latihan, mengeksekusinya, dan mengelola banyak hal," ujar Van Gastel.

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Ia menekankan bahwa profesi sebagai juru taktik merupakan pekerjaan yang sangat menantang dan menyita banyak waktu, tetapi komitmennya terhadap tim tidak pernah berkurang sedikit pun.

"Pekerjaan saya sangat menantang dan menyita waktu, tetapi saya memberikan yang terbaik yang saya bisa," tambahnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengaku sudah bekerja keras untuk membawa Laskar Mataram mendapatkan 3 poin.
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TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja Jean-Paul Van Gastel psim hari ini super league 2026/2027

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