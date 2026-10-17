PSIM Pecat Jean-Paul Van Gastel, Caretaker Sudah Disiapkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Jean-Paul Van Gastel.

Keputusan tegas ini diambil seusai manajemen melakukan evaluasi mendalam terhadap penurunan performa dan hasil kurang memuaskan yang diraih tim pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno menjelaskan bahwa langkah ini merupakan keputusan strategis demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan Laskar Mataram dalam mengarungi sisa laga musim ini.

"Oleh sebab itu, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Van Gastel," ujar Liana dalam konferensi pers di Grha Pandawa, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Sabtu (17/10).

Saat ini, klub kebanggaan masyarakat Kota Yogyakarta tersebut tengah berjuang keluar dari masa sulit setelah terlempar ke posisi ke-16 klasemen sementara, yang menempatkan mereka di zona degradasi.

Guna mengisi kekosongan juru taktik, manajemen telah menunjuk pelatih sementara (caretaker) untuk memimpin tim dalam beberapa pertandingan ke depan.

Meski demikian, keputusan pemutusan hubungan kerja ini hanya berlaku untuk posisi pelatih kepala.

Staf pendukung Van Gastel, seperti pelatih fisik dan pelatih kiper, dipastikan tetap bertahan untuk mendampingi skuad sembari evaluasi performa pemain terus berjalan.