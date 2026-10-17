PSS Sleman Siap Melakoni Laga Tandang Sulit di Markas Persebaya
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman menyatakan kesiapannya untuk menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-5 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).
Laskar Sembada bertandang dengan rasa percaya diri tinggi setelah mengamankan kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pekan lalu.
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang digelar secara daring pada Sabtu (17/10), pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengakui bahwa bertanding di markas Persebaya selalu memberikan tantangan berat bagi tim mana pun.
"Besok melawan Persebaya, selalu menjadi pertandingan tandang yang sulit. Persebaya menjalani awal musim yang baik," ungkap Huistra.
Posisi Persebaya yang berada di papan atas klasemen sementara diakui Huistra menjadi bukti kualitas tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.
"Mereka memiliki pertahanan yang baik, pemain yang kuat dan bagus," puji pelatih asal Belanda itu.
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Meski menyadari kekuatan lawan, Huistra optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan sengit.
Hasil positif 3-0 atas PSM Makassar di Stadion Internasional Maguwoharjo pada Minggu (11/10) lalu menjadi modal berharga untuk mendongkrak mentalitas bertanding tim.
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui bahwa laga di kandang Persebaya akan bejalan alot. Namun, Laskar Sembada sudah siap.
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