JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSS Sleman Siap Melakoni Laga Tandang Sulit di Markas Persebaya

PSS Sleman Siap Melakoni Laga Tandang Sulit di Markas Persebaya

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 21:32 WIB
PSS Sleman Siap Melakoni Laga Tandang Sulit di Markas Persebaya - JPNN.com Jogja
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman menyatakan kesiapannya untuk menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-5 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).

Laskar Sembada bertandang dengan rasa percaya diri tinggi setelah mengamankan kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pekan lalu.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang digelar secara daring pada Sabtu (17/10), pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengakui bahwa bertanding di markas Persebaya selalu memberikan tantangan berat bagi tim mana pun.

Baca Juga:

"Besok melawan Persebaya, selalu menjadi pertandingan tandang yang sulit. Persebaya menjalani awal musim yang baik," ungkap Huistra.

Posisi Persebaya yang berada di papan atas klasemen sementara diakui Huistra menjadi bukti kualitas tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

"Mereka memiliki pertahanan yang baik, pemain yang kuat dan bagus," puji pelatih asal Belanda itu.

Baca Juga:

Meski menyadari kekuatan lawan, Huistra optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan sengit.

Hasil positif 3-0 atas PSM Makassar di Stadion Internasional Maguwoharjo pada Minggu (11/10) lalu menjadi modal berharga untuk mendongkrak mentalitas bertanding tim.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui bahwa laga di kandang Persebaya akan bejalan alot. Namun, Laskar Sembada sudah siap.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini pss Sleman vs Persebaya super league 2026/2027 pieter huistra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU