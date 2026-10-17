PSS Sleman Sedang Percaya Diri, Coach Tavares Minta Bantuan Bonek dan Bonita

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bakal menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu sore (18/10).

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh PSS Sleman karena tim tamu datang dengan mentalitas bertanding yang sangat tinggi seusai mengantongi kemenangan telak atas PSM Makassar.

Pelatih asal Portugal itu menyoroti hasil positif yang diraih Laskar Sembada pada laga sebelumnya.

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"Kami melakukan persiapan yang baik minggu ini. Sleman datang dengan modal kemenangan yang bagus di kandang sehingga mereka membawa kepercayaan diri tinggi untuk laga besok," ujar Tavares saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Sabtu (17/10/2).

Menurutnya, rekor pertemuan di masa lalu tidak akan jadi jaminan bagi Bajul Ijo saat para pemain tidak mampu membuktikan kualitasnya di atas lapangan.

Terlebih lagi, PSS Sleman dihuni oleh kombinasi pemain lokal dan asing yang solid serta dipimpin oleh pelatih berpengalaman.

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Menghadapi laga yang diprediksi tidak mudah ini, Tavares secara khusus menyerukan kehadiran suporter setia Persebaya, Bonek dan Bonita, untuk memenuhi tribun Stadion GBT.

Dukungan langsung dari ribuan suporter diyakini menjadi modal penting untuk mengamankan tiga poin di kandang.