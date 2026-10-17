Tak Gentar Target Hattrick Tanaka, Pereira Tegaskan Persebaya Siap Meraih 3 Poin

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Winger Persebaya Surabaya asal Portugal Miguel Pereira menegaskan bahwa skuad Green Force sama sekali tidak gentar menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).

Pereira memastikan Persebaya dalam kondisi siap tempur untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Persebaya menatap laga kandang ini dengan modal positif seusai menundukkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 di Lampung pada Jumat (9/10).

Pereira mengungkapkan bahwa seluruh pemain telah bekerja keras sepanjang pekan demi mematangkan taktik dan menjaga kondisi fisik.

"Kami menjalani pekan persiapan yang sangat baik. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini," ujar Miguel Pereira dalam sesi konferensi pers, Sabtu (17/10).

Laga ini makin memanas menyusul ancaman psywar dari penyerang asing PSS Sleman asal Jepang Hiromu Tanaka.

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Seusai mencetak dua gol saat membantai PSM Makassar 3-0 di Stadion Maguwoharjo pekan lalu, Tanaka secara terbuka menyatakan ambisinya untuk mencetak tiga gol (hattrick) ke gawang Persebaya.

Menanggapi psywar tersebut, Pereira menegaskan bahwa lini pertahanan Bajol Ijo siap meredam gempuran tim tamu dan mematahkan ambisi Tanaka.