Pelatih dan Pemain PSS Sleman Tak Senang dengan Hasil Imbang di Kandang Persebaya

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Pertandingan sengit penuh drama tersaji pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu sore (18/10). PSS Sleman sukses mencuri satu poin dari markas Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 2-2.

Meski menilai hasil imbang di kandang lawan sebagai pencapaian positif, pelatih dan pemain PSS Sleman tak mampu menyembunyikan rasa kecewa karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna di masa injury time.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi kerja keras dan intensitas tinggi yang ditunjukkan anak asuhnya sepanjang 90 menit. Menurutnya, jalannya laga sangat ketat dengan banyak duel sengit dari kedua tim.

“Persebaya memulai pertandingan dengan sangat baik, tetapi kami berhasil mencetak gol yang indah untuk unggul 1-0. Kami sempat kembali unggul 2-1, tetapi Persebaya mampu menyamakan kedudukan. Kami sedikit tidak senang dengan satu poin tersebut karena sudah berada dalam posisi untuk menang, tetapi secara keseluruhan, meraih satu poin di sini adalah hasil yang bagus,” ujar Pieter Huistra dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Perasaan senada disampaikan oleh penyerang PSS Melvyn Lorenzen. Pemain yang mencetak gol pembuka Super Elang Jawa ini mengaku merasakan sensasi campur aduk antara senang dan kecewa.

“Sebelum pertandingan, mungkin kami akan menerima satu poin dan merasa senang. Namun, melihat jalannya laga di mana kami mampu unggul 2-1 hingga menit-menit akhir, hasil ini terasa seperti kekalahan karena kami kehilangan dua poin. Kami harus segera fokus ke pertandingan berikutnya dan menjadikan ini bahan evaluasi,” ungkap Melvyn.

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Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya langsung tampil agresif mendikte permainan dari lini belakang.

Peluang emas tuan rumah didapat pada menit ke-6 lewat Alex Martins Ferreira, tetapi sepakannya berhasil ditepis kiper PSS, Pedro Caracoci.