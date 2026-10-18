Dominasi Tanpa Kemenangan, Persebaya Frustrasi denga Tembok Kokoh PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu sore (18/10).

Dominasi mutlak Bajul Ijo sepanjang pertandingan gagal dikonversi menjadi tiga poin akibat kokohnya pertahanan lawan.

Hasil ini memicu rasa kekecewaan mendalam dari kubu tuan rumah, yang mendominasi jalannya laga namun kesulitan membongkar benteng pertahanan Super Elang Jawa.

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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai laga.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai anak asuhnya sudah memberikan performa maksimal, tetapi efektivitas lawan serta pertahanan rapat PSS menjadi pembeda.

“Para pemain sudah menunjukkan sikap yang bagus, tetapi saya frustrasi dengan hasil ini karena Bonek dan Bonita layak mendapatkan tiga poin, begitu juga para pemain,” kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Statistik pertandingan mencerminkan dominasi mencolok Persebaya. Tim tuan rumah melepaskan sekitar 20 tembakan dan mengkreasi 12 tendangan sudut, sementara PSS Sleman hanya mencatatkan dua tembakan dan tiga tendangan sudut sepanjang 90 menit.

Tavares juga menyoroti proses terjadinya dua gol tim tamu yang dianggapnya berawal dari kelengahan timnya sendiri.