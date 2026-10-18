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Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Tol Madiun, 4 Meninggal, 2 Luka Berat

Minggu, 18 Oktober 2026 – 20:36 WIB
Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Tol Madiun, 4 Meninggal, 2 Luka Berat - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Kecelakaan suporter PSS Sleman di Tol Madiun. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Rombongan suporter PSS Sleman mengalami kecelakaan di Tol Madiun KM 616 pada Minggu (18/10) sekitar pukul 08.15 WIB.

Rombongan suporter itu berencana menuju Surabaya untuk mendukung tim kebanggaan mereka bertanding melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu sore.

Insiden tersebut melibatkan satu unit kendaraan minibus Toyota HiAce yang diduga mengangkut 15 orang dengan sebuah truk tronton.

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Kecelakaan tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat.

Berdasarkan data yang dihimpun tim media PSS Sleman empat korban meninggal dunia adalah Novan Dika Dwi P (Laki-laki, 19 tahun), Fakhri Maulana Al-Zaki (Laki-laki, 20 tahun), Iyan Fathur Ar-Rozaq (Laki-laki, 15 tahun), dan Rio Rahman Sahid (Laki-laki, 23 tahun).

Sedangkan dua korban yang mengalami luka berat adalah Anis Abdul Rohman (Laki-laki, 20 tahun) dan Adi Suwarto (Laki-laki, 26 tahun).

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Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti mengatakan manajemen PSS Sleman menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan rombongan suporter PSS Sleman yang tengah melakukan perjalanan menuju Surabaya," ujar Vita.

Rombongan suporter PSS Sleman mengalami kecelakaan di Tol Madiun. Empat orang meninggal dunia, sementara dua lainnya luka berat.
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