Dari Jogja Sampai Surabaya, Ucapan Duka Atas Kecelakaan Suporter PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Duka mendalam menyelimuti sepak bola Indonesia. Rombongan suporter PSS Sleman mengalami kecelakaan maut di Tol Ngawi-Kertosono KM 616+200, Desa Bajulan, Saradan, Madiun, Jawa Timur, Minggu (18/10) pagi sekitar pukul 08.20 WIB.

Insiden yang melibatkan minibus Toyota Hiace berpelat nomor AB 7831 E dan truk tronton H 1872 AG tersebut merenggut empat nyawa pendukung Super Elang Jawa.

Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki mengonfirmasi bahwa korban meninggal dunia berjumlah empat orang, satu korban meninggal di lokasi kejadian dan tiga lainnya mengembuskan napas terakhir di RSUD Caruban.

Selain itu, enam penumpang lainnya mengalami luka-luka, termasuk dua korban luka berat.

Para suporter tersebut sedianya bertolak ke Surabaya untuk memberikan dukungan langsung bagi PSS Sleman saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa warganya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, Harda memastikan pihaknya memberikan bantuan penuh dalam penanganan para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang dirawat medis.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya empat suporter PSS Sleman yang hendak menuju Surabaya. Semoga para almarhum husnulkhatimah," kata Harda di Sleman, Minggu.