Melvyn Lorenzen Merasa dapat Pengalaman Manis Pahit di Surabaya

jogja.jpnn.com, SURABAYA - Penampilan apik penyerang PSS Sleman Melvyn Lorenzen saat menghadapi Persebaya Surabaya menjadi bukti nyata manfaat dari jeda internasional FIFA Matchday yang ia maksimalkan untuk mengasah ketajaman.

Namun, hasil imbang yang diraih Super Elang Jawa meninggalkan rasa kecewa tersendiri bagi pemain asal Jerman tersebut.

Dalam laga pekan kelima BRI Super League 2026/2027 yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10) sore, Lorenzen tampil impresif.

Selain menyumbang gol ciamik ke gawang Ernando Ari, pergerakannya yang lincah berulangkali mengacak-acak dan merepotkan barisan pertahanan Bajul Ijo.

Kendati sukses mencatatkan namanya di papan skor, Lorenzen tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya lantaran PSS Sleman gagal membawa pulang poin penuh setelah keunggulan mereka sirna di menit-menit akhir pertandingan.

Dalam sesi jumpa pers seusai pertandingan, Lorenzen mengungkapkan dinamika perasaannya atas hasil imbang tersebut.

“Saya baru saja berbicara dengan pelatih. Ini adalah pengalaman yang pahit-manis (bittersweet). Sebelum pertandingan, Anda mungkin akan menerima hasil satu poin dan merasa senang dengan hal itu. Namun, dengan jalannya pertandingan tadi, di mana kami unggul 2-1 sampai menit-menit terakhir, rasanya seperti sebuah kekalahan,” ungkap Lorenzen.

Meski begitu, ia tetap berjiwa besar dan mengapresiasi perjuangan rekan-rekan setimnya, sekaligus mengakui kualitas permainan tuan rumah yang memberikan tekanan tinggi sejak awal laga.