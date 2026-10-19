Puluhan Siswa Antar Suporter PSS Iyan Fathur ke Peristirahatan Terakhir

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Empat suporter PSS Sleman meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Madiun KM 616 pada Minggu (18/10) sekitar pukul 08.15 WIB.

Korban bersama rombongan diketahui dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur untuk menyaksikan pertandingan PSS vs Persebaya.

Empat korban meninggal dunia, yaitu Novan Dika Dwi P (Laki-laki, 19 tahun), Fakhri Maulana Al-Zaki (Laki-laki, 20 tahun), Iyan Fathur Ar-Rozaq (Laki-laki, 15 tahun), dan Rio Rahman Sahid (Laki-laki, 23 tahun).

Rumah duka salah satu korban Iyan Fathur hari ini dibanjiri banyak pelayat.

Puluhan teman sekolah Iyan berdatangan mengenakan seragam lengkap untuk mengantar korban ke peristirahatan terakhirnya.

Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta Suprihatin mengatakan Iyan adalah sosok yang cerdas di sekolah.

"Termasuk anak yang pintar karena masuk SMA Negeri 2 Yogyakarta lewat jalur prestasi," kata kepsek.

Menurutnya, Iyan tercatat menjadi salah satu pasukan inti paskibra SMA Negeri 2 Yogyakarta.