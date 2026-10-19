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JPNN.com Jogja Olahraga Fokus ke Diri Sendiri, Senjata PSIM untuk Mencuri Poin di Kandang Bhayangkara FC

Fokus ke Diri Sendiri, Senjata PSIM untuk Mencuri Poin di Kandang Bhayangkara FC

Senin, 19 Oktober 2026 – 16:05 WIB
Fokus ke Diri Sendiri, Senjata PSIM untuk Mencuri Poin di Kandang Bhayangkara FC - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Raka Cahyana dan caretaker Guntur Cahyo Utomo. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bakal melakoni laga away menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-6 BRI Super League, Selasa (20/10).

Pertandingan besok menjadi ujian pertama bagi pelatih sementara PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo.

Guntur baru saja ditunjuk manajemen PSIM sebagai caretaker untuk menggantikan Jean-Paul Van Gastel.

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Laga menghadapi tuan rumah Bhayangkara bakal sulit. Tim milik polisi itu belum terkalahkan hingga pekan kelima Super League.

"Bhayangkara salah satu tim yang kuat di Super League. Saya pikir mereka salah satu kandidat empat besar di akhir musim nantinya," kata Guntur.

Jika ingin mengalahkan Bhayangkara FC yang memiliki pemain berkualitas, para penggawa PSIM harus memiliki motivasi yang kuat.

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"Kami memang fokus ke diri kami sendiri untuk mengevaluasi yang terjadi di beberapa pertandingan kemarin. Jadi, betul-betul fokus ke kami sehingga itu yang barangkali menjadi salah satu senjata kami untuk mencuri poin," katanya.

Guntur juga menyebut telah mengantongi kekuatan pemain lini depan tuan rumah yang sedang on fire.

PSIM Yogyakarta akan menghadapi laga berat selanjutnya saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC.
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TAGS   PSIM Yogyakarta bri super league Bhayangkara Presisi Lampung FC Guntur Cahyo Utomo psim jogja psim hari ini psim vs bhayangkara

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