Moussa Bagayoko Absen, Pieter Huistra Sebut Beberapa Nama Pengganti

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman dipastikan tampil tanpa gelandang bertahan andalannya Moussa Bagayoko saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10).

Meski kehilangan pilar penting di sektor tengah, tim pelatih menjamin telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menjaga kedalaman dan keseimbangan skuad.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengungkapkan bahwa legiun asing asal Mali itu masih harus menjalani perawatan intensif seusai mengalami cedera pada laga kontra PSM Makassar, Minggu (11/10) lalu.

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Dalam laga tersebut, Bagayoko ditarik keluar lebih awal dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang.

Berdasarkan laporan medis terbaru, Bagayoko membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan sekitar tiga hingga empat pekan.

"Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Tim medis telah memeriksanya dan mengalami cedera ringan. Kami memperkirakan Moussa absen sekitar tiga atau empat minggu," ujar Huistra seusai memimpin sesi latihan kebugaran tim, Senin (19/10/2026) sore.

Absennya Bagayoko menjadi momentum bagi jajaran pelatih untuk merotasi dan memberikan kesempatan bagi pemain lain di lini tengah, salah satunya Markus Madjar.

Pemain ini dinilai terus menunjukkan tren positif dan adaptasi yang signifikan dalam skema permainan Laskar Sembada.