PSS Sleman Tetap di Surabaya, Komposisi Skuad Dipertahankan

jogja.jpnn.com, SURABAYA - PSS Sleman memilih untuk tetap bertahan di Surabaya seusai melakoni laga tandang pekan kelima BRI Super League 2026/2027 menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu sore (18/10).

Keputusan ini diambil guna menjaga tingkat kebugaran para pemain sekaligus memaksimalkan waktu pemulihan dan persiapan menjelang laga berikutnya melawan Persik Kediri.

Skuad berjuluk Super Elang Jawa itu dijadwalkan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, pada Kamis sore (22/10).

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Mengingat jeda antarpertandingan yang relatif sempit, efisiensi alur perjalanan dan proses pemulihan fisik menjadi prioritas utama tim pelatih.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa pertimbangan jarak dan durasi perjalanan menjadi alasan utama di balik keputusan untuk menetap di Surabaya.

Menurutnya, kembali ke Sleman sebelum bertolak ke Kediri hanya akan menguras energi para pemain secara sia-sia.

“Kami memiliki opsi untuk kembali ke Jogja. Namun, perjalanannya memakan waktu 5 hingga 6 jam. Jika pulang, kami hanya punya waktu satu hari sebelum berangkat lagi menuju Kediri dengan perjalanan 4 jam,” ujar Huistra seusai sesi makan malam tim, Senin malam (19/10).

Selain efisiensi jarak tempuh, tim pelatih juga terus memantau kondisi kebugaran fisik seluruh anggota skuad pascalaga sengit melawan Persebaya.