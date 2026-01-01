Bermain dengan 10 Orang, PSIM Tak Mampu Menahan Gempuran Bhayangkara Lampung FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses mengamankan tiga poin penuh seusai menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10) malam.

Laga berlangsung sengit dan bertempo tinggi sejak awal babak pertama. Namun, momen krusial terjadi pada menit ke-26 saat gelandang andalan PSIM Ze Valente diganjar kartu merah langsung oleh wasit akibat pelanggaran keras terhadap pemain tuan rumah Wahyu Subo Seto.

Unggul jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh The Guardians of Saburai. Tim tuan rumah tampil amat mendominasi penguasaan bola hingga mencapai 71 persen dan mengurung lini pertahanan Laskar Mataram.

Gol tunggal penentu kemenangan Bhayangkara FC akhirnya lahir pada babak kedua, tepatnya di menit ke-59.

Winger asing andalan mereka, Moussa Sidibe, sukses menyundul bola masuk ke gawang Cahya Supriadi usai memanfaatkan umpan lambung terukur dari bek kiri Firza Andika.

Skor 1-0 untuk keunggulan Bhayangkara FC bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Seusai pertandingan, Pelatih Kepala Bhayangkara FC Oscar Bruzon memberikan tanggapannya mengenai insiden kartu merah serta jalannya laga.

"Saya rasa Ze Valente tidak berniat melakukan hal ini, tetapi ini adalah insiden 50-50 di mana pemain kami mengalami cedera kepala. Saya harap dia baik-baik saja," ujar Oscar Bruzon terkait kondisi Wahyu Subo Seto.