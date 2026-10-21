Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 21 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang dengan menyaksikan film favorit di layar lebar, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan genre mulai dari horor, aksi, drama, hingga komedi pada Rabu (21/10).
Berikut adalah rincian jadwal pemutaran film di lima bioskop terkemuka di Kota Gudeg:
1. Plaza Ambarrukmo XXI (Ambarrukmo Plaza)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+ | 117 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Clayface (R17+ | 108 Menit)
Jam Tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45
Other Mommy (R17+ | 93 Menit)
Jam Tayang: 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10
Resident Evil (R17+ | 94 Menit)
Jam Tayang: 12:40, 14:35, 16:30, 18:25, 20:20
Bapak Paling Jujur (R13+ | 103 Menit)
Jam Tayang: 12:50, 14:55, 17:00, 19:05, 21:10
2. Empire XXI
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+)
Jam Tayang: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10
Berikut ini jadwal pemutaran film di bioskop yang ada di Amplaz, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall dan Transmart Maguwo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News