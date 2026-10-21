Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 21 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang dengan menyaksikan film favorit di layar lebar, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan genre mulai dari horor, aksi, drama, hingga komedi pada Rabu (21/10).

Berikut adalah rincian jadwal pemutaran film di lima bioskop terkemuka di Kota Gudeg:

1. Plaza Ambarrukmo XXI (Ambarrukmo Plaza)

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+ | 117 Menit)

Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

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Clayface (R17+ | 108 Menit)

Jam Tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45

Other Mommy (R17+ | 93 Menit)

Jam Tayang: 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10

Resident Evil (R17+ | 94 Menit)

Jam Tayang: 12:40, 14:35, 16:30, 18:25, 20:20

Bapak Paling Jujur (R13+ | 103 Menit)

Jam Tayang: 12:50, 14:55, 17:00, 19:05, 21:10

2. Empire XXI

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+)

Jam Tayang: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10