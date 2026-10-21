Coach Guntur Mengapresiasi Pemain PSIM yang Pantang Menyerah di Kandang Bhayangkara
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan di kompetisi Super League saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC, Selasa (20/10) malam. Ze Valente dkk kalah tipis 0-1 dari tuan rumah.
Gol pembeda dalam laga kemarin dicetak oleh Moussa Sidibe.
Kekalahan ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan Laskar Mataram di awal musim Super League 2026/2027.
Meskipun kalah dari tuan rumah, caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya.
“Apresiasi untuk pemain, meskipun bermain sepuluh orang mereka menunjukan performa, ambisi, dan komitmen yang luar biasa,” ujarnya setelah pertandingan.
Pada laga kemarin malam, Laskar Mataram harus bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama karena gelandang Ze Valente diganjar kartu merah.
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"Setelah itu kami masih menunjukkan perjuangan hingga babak pertama selesai, tetapi dalam sepak bola kesalahan minor memberi hasil yang berbeda,” ujar Guntur.
Hasil itu makin membuat posisi PSIM Yogyakarta terpuruk di papan bawah klasemen sementara BRI Super League hingga pekan ke-6. (mcr25/jpnn)
PSIM Yogyakarta takluk dari tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC lewat gol semata wayang Moussa Sidibe. Coach Guntur salut dengan perjuangan para pemain.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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