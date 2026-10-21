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PSS Sleman Antusias Melawan Persik Kediri, 2 Pemain Absen

Rabu, 21 Oktober 2026 – 22:01 WIB
PSS Sleman Antusias Melawan Persik Kediri, 2 Pemain Absen - JPNN.com Jogja
Latihan PSS Sleman. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, KEDIRI - Skuad PSS Sleman berada dalam kondisi fisik dan mental yang siap tempur menjelang laga tandang pekan keenam BRI Super League 2026/2027 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10/2026).

Rasa antusiasme tinggi terpancar dari para pemain seusai menjalani proses pemulihan intensif pascapertandingan sengit melawan Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, pertandingan penuh drama tersaji pada pekan kelima di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu sore (18/10).

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PSS Sleman sukses mencuri satu poin dari markas Persebaya setelah bermain imbang 2-2. Meski hasil imbang di kandang lawan merupakan pencapaian positif, jajaran pelatih dan pemain tak mampu menyembunyikan rasa kecewa karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna di masa injury time.

Menghadapi jeda pertandingan yang relatif sempit, PSS Sleman memilih untuk tetap bertahan di Surabaya seusai laga kontra Persebaya.

Keputusan ini diambil guna menjaga tingkat kebugaran para pemain sekaligus memaksimalkan waktu pemulihan dan persiapan.

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Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa pertimbangan jarak dan durasi perjalanan menjadi alasan utama di balik keputusan menetap sementara di Surabaya sebelum bertolak ke Kediri.

Menurutnya, kembali ke Sleman terlebih dahulu hanya akan menguras energi para pemain secara sia-sia.

PSS Sleman akan kembali melakoni laga tandang melawan Persik Kediri. Pieter Huistra menyebut anak asuhnya sangat antusias dengan laga besok sore.
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TAGS   PSS Sleman PSS Sleman vs persik Kediri Persik Kediri pieter huistra super league 2026/2027 pss sleman hari ini

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