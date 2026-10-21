Kekuatan Persik Kediri Sudah Dipetakan, PSS Sleman Siap Menangkal

jogja.jpnn.com, KEDIRI - PSS Sleman menyatakan kesiapannya untuk melakoni laga tandang krusial menghadapi Persik Kediri pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis sore (22/10).

Tim berjuluk Laskar Sembada itu telah mengamati kekuatan calon lawannya demi mencuri poin penuh.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra mengungkapkan bahwa jajaran pelatih telah mengamati dengan cermat gaya permainan dan peta kekuatan skuad Macan Putih sepanjang awal musim ini.

Menurutnya, kolektivitas tim dan rapatnya lini pertahanan Persik menjadi dua hal mendasar yang patut diwaspadai.

"Tentu kami sudah mengamati Kediri dengan cermat. Saya pikir kekuatan terbesar Kediri musim ini adalah kerja sama timnya. Mereka bermain sebagai satu kesatuan tim. Performa awal mereka di liga cukup bagus dan mereka menunjukkan pertahanan yang solid. Jadi, kami harus memastikan organisasi permainan kami tertata dengan baik dan siap untuk laga besok," kata Pieter Huistra saat konferensi pers menjelang laga, Rabu (21/10).

Kesiapan senada juga diungkapkan oleh penjaga gawang PSS Sleman Pedro Caracoci de Oliveira.

Ia menegaskan bahwa para pemain telah mempelajari skema permainan Persik Kediri dan optimistis mampu mengeksekusi instruksi pelatih secara berani di lapangan.

"Kami juga telah mempelajari tim lawan. Saya rasa hal terpenting saat ini adalah semua pemain memahami filosofi Pelatih Pieter serta berani menerapkannya di dalam pertandingan. Saya yakin kami bisa meraih hasil yang sangat bagus di kompetisi musim ini," ujar Pedro penuh percaya diri.