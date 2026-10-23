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Caretaker PSIM Soroti Absennya Ze Valente Kontra Isenmulang Kalteng FC

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:51 WIB
Caretaker PSIM Soroti Absennya Ze Valente Kontra Isenmulang Kalteng FC - JPNN.com Jogja
Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta terus mempersiapkan diri untuk melawan Isenmulang Kalteng FC akhir pekan ini. Pertandingan pekan ke-7 BRI Super League dijadwalkan berlangsung Stadion I Wayan Dipta, Bali.

Setelah menghadapi Bhayangkara Presisi di Lampung, skuad PSIM melakukan persiapan dengan bertolak ke Bali.

Pada laga away nanti, PSIM dipastikan kehilangan gelandang mereka Ze Valente yang terkena kartu merah saat pertandingan sebelumnya.

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Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo meminta anak asuhnya tetap berpikir positif pada situasi saat ini.

“Kehilangan pemain tentu tidak memberikan kenyamanan bagi tim dan keseluruhan, tetapi kami mencoba untuk berpikir positif bahwa itulah alasan pemain lain harus selalu siap bermain," katanya.

Menurutnya, kompetisi yang panjang membuat banyak hal tak terduga bisa terjadi.

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"Absennya Ze semoga menjadi motivasi bagi pemain lain untuk menunjukkan performa yang lebih maksimal lagi,” kata Guntur.

Selain itu, tim pelatih juga fokus memulihkan kondisi psikologis para pemain setelah di awal musim yang berat tanpa kemenangan.

Pemain PSIM Yogyakarta Ze Valente dipastikan absen di pertandingan akhir pekan ini melawan Isenmulang Kalteng FC di Stadion I Wayan Dipta Bali.
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TAGS   PSIM Yogyakarta ze valente bri super league Isenmulang Kalteng FC psim jogja psim hari ini

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